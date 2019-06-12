طريقة إعداد وتحضير اسباجتى مع صلصة الفلفل الرومى

المكونات

2 حبة من الفلفل الرومي الأحمر

2 حبة من الفلفل الرومي الأصفر

4 فصوص من الثوم

2 ملعقة كبيرة من البقدونس

2 حبة من الطماطم

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ثلث كوب من زيت الزيتون

1 مكعب مرقة الخضروات

فلفل أبيض

ربع ملعقة صغيرة من السكر

2 لتر ماء

1 ملعقة طعام من الخل الأبيض

½ كجم مكرونة أسباجيتي



طريقة التحضير

- يفرم الفلفل الرومي و البقدونس و الطماطم و يدق الثوم

- يحمر الثوم في الزيت ثم يضاف البقدونس و يقلب ثم يضاف الفلفل الرومي و يستمرالتقليب

- يضاف الطماطم وصلصة الطماطم كنور و الفلفل الأبيض و السكرومكعب مرقة الخضروات كنور فاين فودز وقليل من الماء ويقلب ثم يغطى الإناء و يترك حتى يغلي و تتكثف الصلصة

- يضاف الخل و يقلب المزيج جيداً ثم يترك حتى يغلي

- تطهى المكرونة في إناء كبير بإضافة الماء المغلي و الملح إلى أن تلين قليلاً ثم تصفى

- تخلط المكرونة مع الصلصة ثم توضع في صحن التقديم و تقدم ساخنة

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