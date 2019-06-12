طريقة إعداد وتحضير اسباجتى مع صلصة الفلفل الرومى

القاهرة - لايف استايل
المكونات
2 حبة من الفلفل الرومي الأحمر
2 حبة من الفلفل الرومي الأصفر
4 فصوص من الثوم
2 ملعقة كبيرة من البقدونس
2 حبة من الطماطم
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
ثلث كوب من زيت الزيتون
1 مكعب مرقة الخضروات
فلفل أبيض
ربع ملعقة صغيرة من السكر
2 لتر ماء
1 ملعقة طعام من الخل الأبيض
½ كجم مكرونة أسباجيتي
طريقة التحضير
- يفرم الفلفل الرومي و البقدونس و الطماطم و يدق الثوم
- يحمر الثوم في الزيت ثم يضاف البقدونس و يقلب ثم يضاف الفلفل الرومي و يستمرالتقليب
- يضاف الطماطم وصلصة الطماطم كنور و الفلفل الأبيض و السكرومكعب مرقة الخضروات كنور فاين فودز وقليل من الماء ويقلب ثم يغطى الإناء و يترك حتى يغلي و تتكثف الصلصة
- يضاف الخل و يقلب المزيج جيداً ثم يترك حتى يغلي
- تطهى المكرونة في إناء كبير بإضافة الماء المغلي و الملح إلى أن تلين قليلاً ثم تصفى
- تخلط المكرونة مع الصلصة ثم توضع في صحن التقديم و تقدم ساخنة
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