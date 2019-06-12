شكرا لقرائتكم خبر عن علاج الامساك بالماء والزنجبيل والرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإمساك يعد من الأمراض التي يصاب بها الكثيرون، ويرجع السبب لعدم تناول الأطعمة التي تساهم في إخراج البراز بشكل سلس، وعند إصابة الشخص بالإمساك نجد أنه يعاني من الشعور والاصابة بالانزعاج وعدم القدرة علي ممارسة الحياة بشكل طبيعي، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على علاج الامساك بطريقة سهلة ومن المنزل، وذلك وفقا لموقع "healthline".

يتسبب الإصابة بالإمساك للشعور بألم شديد في المعدة، وهذا الألم يعوق الشخص المصاب من ممارسة حياته بشكل طبيعي، بالإضافة إلي شعور الشخص بالإزعاج والتوتر، ويتسبب في تعرض الشخص للإصابة والشعور بالعصبية الشديدة.

علاج الإمساك

ونجد أن بعض الأشخاص يعانون من الإصابة بالإمساك ويكون هذه الاصابة في بعض الاحيان مزمنة، وليست دائمة، ويتطلب علي الشخص المصاب الاكثار من تناول السوائل وأهمها الماء، التي لها دور كبير في التخلص من مشكلة الإمساك.

كما أن تناول الأطعمة الغنية بالألياف يعد من أبرز وأهم النصائح التي يجب القيام بها، والتي لها دور كبير في الحد من الإصابة بالإمساك، وأيضا تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحتك.

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طبق السلطة الخضراء يعد من أهم النصائح التي تقلل من ضرر الاصابة بالامساك، وأيضا تساهم بشكل كبير في القضاء وعلاج الامساك، حيث أن هذا الطبق غني بجميع الخضروات الغنية بالألياف، والتي تساهم بشكل كبير في تحريك المعدة والأمعاء، والتخلص من الامساك.

"الحركة بركة"..كلمة تطلق قديما ولكن جميع الدراسات الطبية الحديثة أثبتت أن ممارسة الرياضة يوميا تحافظ علي صحة الإنسان بشكل عام، وبشكل خاص تساهم وتعمل علي التخلص والقضاء علي الإمساك.

يمكنك تناول بعض المشروبات الغنية بالأعشاب كالزنجبيل، والبابونج، فهم مشروبات تساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بالإمساك.

الفواكه الغنية بالألياف، كالبرتقال والليمون والجريب فروت، والبطيخ، فهي فواكه تعمل علي تلين المعدة بشكل كبير، وتقلل فرص الإصابة بالإمساك بشكل كبير.