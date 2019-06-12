إنتر ميلان يجدد رغبته في ضم موهبة الجزائر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جدّد إنتر ميلان الإيطالي رغبته في التعاقد مع الجزائري يوسف عطال، موهبة فريق نيس الفرنسي، في فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" (الثلاثاء) أن عطال يشكل خيارا ثانيا لـ"النيراتزوري" في مركز الظهير الأيمن وراء النمساوي فالنتينو لازارو، نجم هيرتا برلين الألماني، المطلوب أيضا من قبل باريس سان جيرمان الفرنسي.





وفرض الظهير الأيمن لمنتخب الجزائر نفسه واحدا من أفضل اللاعبين في تشكيلة نيس خلال الموسم الحالي، وهو ما جعله يتلقى إشادة مدربه الفرنسي باتريك فييرا، فضلا عن ثناء كبير من متابعي الدوري الفرنسي.

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ورغم مركزه الدفاعي، نجح الأخير في تسجيل 6 أهداف وصناعة هدف وحيد خلال جملة 30 مباراة شارك فيها في مسابقتي دوري وكأس فرنسا.



وانعكس هذا التألق على قيمة اللاعب السوقية في موقع "ترانسفير ماركت"، المختص بتقييم أسعار اللاعبين، حيث وصلت مؤخرا لمبلغ 20 مليون يورو.

وسبق لـ4 لاعبين جزائريين حمل قميص إنتر ميلان، وهم عنتر يحيى نجم "الخضر" المعتزل (2000-2002)، وسفير تايدر لاعب خط الوسط الحالي لأمبكن مونتريال الكندي (2013)، وإسحاق بلفوضيل المهاجم الحالي لهوفنهايم الألماني (2012-2013) وأيضا محمد منور بلخير (2016-2018).