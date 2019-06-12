شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار سياحي: نقص خطوط الطيران يعرقل الحركة الصينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ناصر عبد العال، مستشار هيئة تنشيط السياحة السابق بالصين، إن مصر لم تحصل على نصيبها العادل من السياحة الصينية حتى الآن، موضحًا أن الصين تصدر ١٦٦ مليون سائح للعالم سنويًا، تستقبل منهم مصر ٦٠٠ ألف فقط. وأضاف عبد العال أن تراجع حركة السياحة الصينية يرجع لأسباب عدة، أهمها أن شركتى طيران فقط تُسيّران رحلات من بكين للقاهرة، بواقع رحلتين أسبوعيًا، وهو ما يؤكد أن مصر تحتاج فورًا لشركات طيران شارتر سياحى خاصة كبرى تنقل الحركة من الأسواق البعيدة التى لا تسافر لها باقى الشركات. وتابع أن أسطول مصر للطيران يمتلك ٧٩ طائرة فقط حتى الآن، وهو عدد محدود يحتاج لدعم الشركة الوطنية حتى تتمكن من الوصول لكل النقاط، حتى وإن تعاقدت على ٤٥ طائرة أخرى، ولكن تظل مصر بحاجة لشركة طيران منخفضة التكاليف، أو تدخل مصر للطيران شراكة مع الشركات الخاصة لتحقيق الهدف.

وأكد أن التأشيرة تظل عقبة أمام الحركة، حيث إنها بـ٢٥ دولارًا فقط، وليست إلكترونية مثل باقى المقاصد السياحية، موضحا أن المواطن الصينى لا يمانع فى دفع ثمن التأشيرة، وأن التكدس والإجراءات فى السفارات تمنعه، ومازالت مصر تحتاج لتطوير الخدمة المقدمة للسائح الصينى، خاصة فى تدريب الأيدى العاملة على التعامل مع السائح وإعداد الطعام الصينى وخلق بيئة مناسبة له. وطالب مستشار هيئة تنشيط السياحة السابق بتأهيل المرشدين السياحيين الذين يعدون سفراء لبلادهم، حيث تكثر الشكاوى من صعوبة التواصل مع المرشد المصرى، مؤكدًا أن السائح الصينى مرتفع الإنفاق بواقع نحو ٩٢ دولارًا يوميًا بالنسبة لمصر، وهو رقم هزيل، مقارنة بما ينفقه فى المقاصد الأخرى.