شكرا لقرائتكم خبر عن 40 ألف غرفة فندقية بالقاهرة والإسكندرية تستعد لكأس الأمم الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن إيهاب الجندى، عضو مجلس إدارة شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالإسكندرية، انتهاء استعدادات القطاع الفندقى والسياحى بالإسكندرية لاستقبال ضيوف كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التى تقام فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل، رغم قصر المدة التى أتيحت للقطاع لتوفيق أوضاعه. وأوضح أن موعد إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية يأتى فى وقت صعب لا تقل فيه نسبة الإشغال المعتادة بفنادق الإسكندرية عن 95% إلا أن العاملين بالقطاع كثفوا جهودهم لاحتواء أى عقبات وتوفير الضمانات الكافية لكفاءة استقبال ضيوف كأس الأمم الإفريقية، مشيرًا إلى أنه من المقرر الاستعانة بالطاقة الفندقية المتاحة فى كل من برج العرب وكينج مريوط والساحل الشمالى إذا ما دعت الحاجة، مشيرًا إلى أن الطاقة الفندقية بالإسكندرية لا تتجاوز 5 آلاف غرفة وهى طاقة قليلة نسبيًا إذا ما قورنت بالمعدلات المعروفة لمدينة كبيرة مثل الإسكندرية. ونوه الجندى إلى جهود اللجنة المختصة بتنسيق الجهود داخل المحافظة للخروج بفعاليات البطولة فى أكمل صورة، مشيرًا إلى أن المنظمين أتموا حجز الأماكن المطلوبة للضيوف والزوار وقام العديد من الفنادق بتأجيل حجوزات وترحيل مؤتمرات إلى ما بعد انتهاء مباريات البطولة الإفريقية، فضلًا عن الإعداد لأماكن تجمعات لمشاهدة المباريات بالميادين الكبرى.

من ناحية أخرى، أنهت وزارة السياحة من خلال قطاع الرقابة على الفنادق بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية، استعدادات الفنادق لبطولة كأس الأمم الإفريقية، خاصة فى المدن التى تقام المباريات بها، وفى مقدمتها القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية. وانتهت فنادق القاهرة من كل الاستعدادات، حيث تعمل بكامل طاقتها من خلال أكثر من 35 ألف غرفة فندقية لاستقبال جماهير البطولة، خاصة أن معظم المباريات تقام على أرضها باستادات القاهرة والسلام والدفاع الجوى. أما الإسماعيلية فبها ما يقرب من ألف غرفة فندقية، تنتظر مباريات البطولة المقامة على استاد الإسماعيلية، فضلا عن قيام شركات السياحة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير أتوبيسات سياحية لنقل الجماهير من القاهرة إلى الإسماعيلية والعكس. وفى السويس أعلن جمال العجيزى، رئيس مستثمرى العين السخنة السابق، أن جميع فنادق المحافظة والتى يقتصر عددها على 3 فنادق فقط، مستعدة بشكل كامل للبطولة، لافتا إلى أن العين السخنة ستكون ضمن الفنادق المستهدفة، حيث تمتلك أكثر من 23 فندقًا سيتم استغلالها لقربها من السويس.