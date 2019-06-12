شكرا لقرائتكم خبر عن الاستحمام قبل النوم يصيبك بفطريات الشعر وسقوطه.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرا ما نسمع أن الاستحمام قبل النوم غير مفيد وقد يؤدى لإصابة بنزلات البرد، والنوم بشعر مبلل يمكن أن يجعلك تصاب بفطريات الرأس ومشاكل بالشعر، حسبما ذكر موقع" healthline".

مشاكل صحية تحدث نتيجة النوم بالشعر المبلل

الالتهابات الفطرية

على الرغم من أن النوم بالشعر المبلل يزيد من خطر الإصابة بعدوى فطرية في فروة الرأس يمكن أن تؤدي الفطريات إلى حالات مثل قشرة الرأس أو التهاب الجلد.

فهناك فطريات موجودة بشكل طبيعي على فروة رأسك والوسائد هي أيضا مرتع للفطريات و تزدهر في بيئة دافئة وتوفر المخدة والوسادة المبتلة وسادة خصبة مثالية.

تساقط الشعر

النوم مع الشعر الرطب يؤثر على الشعر نفسه ويؤدى إلى تلفه وتساقطه ،فالشعر يكون في أضعف حالاته عندما يكون مبللاً.

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اضرار الاستحمام قبل النوم

1- قد يسبب الموت المفاجئ للأطفال إذا تم ابتلاع ولو كمية قليلة من الماء أثناء الاستحمام، ودخول البعض منها إلى الرئة.

2- النوم بالشعر المبلل أو الرطب يجعله عرضة بشكل كبير للجراثيم والميكروبات ويتعرض للتقصف والتلف.

3- الجسد الرطب يكون سريع الامتصاص للبكتيريا المحيطة بالسرير مما يعرض الجسم للحكة والحساسية، بالإضافة إلى الإصابة بالصداع .