525 حالة إصابة بالكوليرا في إثيوبيا

أعلنت السلطات الإثيوبية، الثلاثاء، ارتفاع حالة الإصابة بالكوليرا في البلاد إلى 525 حالة، وقال معهد الصحة العامة الإثيوبي الحكومي إن حالات الإصابة بالكوليرا ارتفعت في إقليمي تجراي وأمهرا شمال، أوروميا وسط، وإقليم الصومال الإثيوبي شرق.



وقال، بيني مجوس، نائب المدير العام لمعهد الصحة العامة في إثيوبيا، إن ارتفاع حالات الإشتباه في العاصمة الإثيوبية يصل إلى حوالي 5 إلى 40 حالة دون حدوث وفيات.

فيما أوضح، أن إقليم أورميا وسط البلاد، سجل حالتي وفاة بمرض الكوليرا بينما سجل إقليم الأمهرا 14 شخصا.

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وذكر، مجوس، أن المعهد يبذل جهودا مكثفة لمحاصرة المرض في كل المناطق التي تفشى بها الوباء بما فيه العاصمة أديس أبابا.

كانت السلطات الإثيوبية أعلنت، الخميس الماضي، أن حالات الإصابة بالكوليرا وصلت إلى 377 حالة، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات تمنع توسُّع الداء، مع توفير 770 ألف مصل، وإعداد الأطباء والتخطيط لإجراء حملة تطعيم تشمل أنحاء البلاد كافة.

وأكد بيني أن المرض اجتاح 5 أقاليم وهي الأمهرا وتجراي وأوروميا وإقليم الصومال الإثيوبي، وبعض مناطق العاصمة أديس أبابا.

وكانت وكالة توفير الأدوية الحكومية أشارت إلى استعدادها لتوفير جميع مستلزمات حملة التطعيم.