صدفة خير من ألف علاج.. طفل يعود لركوب الدراجة بـ"القهوة"

يتقدم الطب أحيانا بفضل مصادفات غريبة، وهذا ما حدث أخيرا مع طبيب نصح طفلا بتناول القهوة للتحكم في حركاته اللاإرادية، التي أصيب بها نتيجة مرض مستعصٍ، وكانت المفاجأة نجاح فاعلية "العلاج" بعد تناول الطفل للقهوة.

تفاصيل القصة جاءت على لسان أطباء فرنسيين، ونشرت، الثلاثاء، في مجلة "أنالز أوف إنترنل ميديسين"، وكان المريض طفلا في الـ11 من عمره شخصت إصابته العام الماضي بخلل حركي متصل بجين اسمه "إيه دي سي واي 5".

وأوضح إيمانويل فلامان، أحد أطباء الفريق: "هذا مرض مستعصٍ، لا نعرف العدد المحدد للحالات لأنه نادر للغاية، يمكن القول إنه يصيب مولودا بين كل مليون، لكن هذا ليس سوى تخمين".

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ويعاني المصابون بهذا المرض مشكلات حركية، إذ يقومون بحركات غير طبيعية تزداد وتيرتها خلال النوبات. ولا يوجد حاليا أي علاج معروف لهذا المرض.

من جانبه، قال فلامان روز، طبيب أعصاب في مستشفى "لا بيتييه سالبيتريار" في باريس: "هذا الطفل لم يكن قادرا على ركوب الدراجة ولا حتى العودة مشيا من المدرسة، لأنه قد يتعرض لنوبة في أي لحظة تتمثل في تحرك الذراعين والساقين والوجه بدرجة كبيرة".

وقال طبيب الأعصاب: "لقد دأبنا على فعل ذلك خلال السنوات الأخيرة بعدما أبلغ مرضى آخرون عن فعالية كبيرة (للقهوة) في لجم هذه الحركات اللاإرادية".

في إطار العلاج، يشرب الطفل كوبا من قهوة "إسبريسو" في الصباح وآخر في المساء، وكان المفعول سريعا وتجسد بزوال الحركات اللاإرادية بصورة شبه كاملة على مدى 7 ساعات.



ولفت فلامان روز إلى أن هذه القصة تعد "جزءا من المصادفات غير العادية في تاريخ الطب"، وعلى ضوء هذه الحالة، بات الأطباء المشاركون في هذه البحوث يوصون بتناول الكافيين لجميع المرضى المصابين بخلل حركي متصل بجين "إيه دي سي واي 5".