أطعمة مفيدة لتقوية العظام وأهمية الحليب ومنتجاتها

القاهرة - لايف استايل
تعتمد قوة العظام على عناصر أساسية هي "فيتامين ك، وفيتامين د، والكالسيوم" إلى جانب الفوسفور والبوتاسيوم.
ويعد الحليب ومنتجاته من أفضل عناصر الكالسيوم الغذائية، حيث يتوافر هذا المعدن في بدائل الحليب كالمكسرات وحليب الصويا.
وتحث التوصيات على تناول 3 أكواب من الحليب أو 3 حصص من منتجاته يوميًا "الزبادي والجبن" لكي يحصل الجسد على احتياجاته من الكالسيوم.
كما يمكن تناول بدائل الحليب لتفادي مشاكل الحساسية ولتقليل كمية الهرومونات الحيوانية التي تدخل الجسد، ويجب تناول المزيد من مصادر فيتامين "ك" كاللفت والخس والبصل والهليون عند الاعتماد على الحليب النباتي.
ويوجد الكالسيوم بكميات قليلة في السبانخ والموز والبصل والجزر والبيض والثوم.
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