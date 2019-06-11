شكرا لقرائتكم خبر عن علامات لو ظهرت عليك تدل على إصابتك بالتصلب المتعدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مرض التصلب المتعدد واحد من أمراض المناعة الذاتية ويصيب الجهاز العصبى المركزى ويؤثر على الدماغ والحبل الشوكى، وحتى الآن لا يوجد علاج للقضاء على التصلب المتعدد ولكن هناك بعض الأدوية التى تساعد على تأخير تطور الاعراض والمضاعفات.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فهناك بعض العلامات التى تدل على الإصابة بالمرض وهى



تصلب متعدد

1:تخدير أو ضعفا فى الاطراف وفى الغالب يحدث فى جانب واحد من الجسم أو الساقين والجذع.

2: فقدان جزئى أو كلى للرؤية، ويصاحبه الشعور بألم شديد اثناء تحريك العين.

3:الرؤية المزدوجة المطولة.

4:الشعور بالتعب والإرهاق الشديد فى كل اجزاء الجسم.

5:عدم الاتزان وخصوصا عند الحركة والمشى، قد يصاحبه الرعاش .

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6:عدم القدرة على الكلام بشكل صحيح .

7: مشاكل في وظائف الأمعاء أو المثانة.



تصلب

وهناك بعض العوامل التى تزيد من خطر الاصابة بالمرض وهى

1: النساء أكثرعرضا للإصابة بالتصلب المتعدد على عكس الرجال.

2:إذا كان أحد أفراد الاسرة مصاب بالمرض فهناك احتمالية كبيرة لانتقاله عبر الاجيال.

3: يكون مرض التصلب المتعدد أكثر شيوعًا في الدول التي يسود فيها مناخ معتدل، بما في ذلك كندا والولايات المتحدة الشمالية .

4: قد تكون أكثر عرضة للإصابة بمرض التصلب المتعدد على نحو طفيف إذا كنت تعاني من مرض الغدة الدرقية وداء السكري من النوع الأول ومرض التهاب الأمعاء.

5:المدخنون أكثر عرضا للإصابة بالمرض.