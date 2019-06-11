شكرا لقرائتكم خبر عن ٥ نصائح تساعدك على تخفيف تورم الساقين منها شرب المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تورم الساقين من المشاكل الصحية الشائعة وسببها الإجهاد أو مشاكل في الدورة الدموية أو احتباس السوائل، وعادةً ما تصيب هذه الأعراض النساء وتوصف بإنها إحساس بالثقل يجعل من الصعب أحيانًا الحركة ويسبب الألم أيضا، فى هذا التقرير نقدم نصائح لتخفيف تورم الساقين، بحسب ما ذكر موقع step to health .





１- ارفع ساقيك لأعلىيمكن أن يساعد وضع ساقيك على سطح مرتفع لبضع دقائق على تنشيط الدورة الدموية، بهذه الطريقة، يمكن بسهولة تدفق الدم مرة أخرى إلى القلب.

بالإضافة إلى ذلك، هذا التمرين البسيط يريح العضلات ويقلل التوتر في ساقيك.



２- ارتداء أحذية مريحة ２- ارتداء أحذية مريحة استخدام الأحذية المريحة والتهوية يمكن أن يقلل من تكرار التورم، لذلك بدلاً من ارتداء الكعب والأحذية الضيقة، اختر الأحذية المناسبة والمريحة لقدميك. Advertisements ３- زيادة شرب المياه ３- زيادة شرب المياه إن شرب ما بين 6 و 8 أكواب من الماء يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الاختلالات الالتهابية التي تسبب عدم الراحة في الأطراف السفلية، وشرب الماء يحفز التخلص السليم من السوائل المحتجزة في الأنسجة. ４- الاستحمام بالماء البارد ４- الاستحمام بالماء البارد

واحدة من أفضل الطرق الطبيعية لتخفيف تورم الساقين الاستحمام بالماء البارد، فإن انخفاض درجة الحرارة يحفز تدفق الدم ويساعد على منع الدوالي و يريح العضلات ويقلل الألم.

５- تناول مدرات البول الطبيعيةتعتبرالأطعمة المدرة للبول مثل الأناناس والكرفس والخرشوف مثالية لمحاربة احتباس السوائل في الساقين، هذه الأطعمة يمكن أن تساعد في تحسين وظائف الكلى ، ونتيجة لذلك زيادة تنظيم السائل إنتاج البول.