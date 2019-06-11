حرق الدهون برجيم شوربة الشعيرية الاسرع على الإطلاق 

يتم حرق الدهون التي تتراكم في مناطق مختلفة من الجسم مثل البطن والخاصرتين والأرداف عادة باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وبممارسة التمارين الرياضية بانتظام. ولزيادة مفعول هذا النظام وتلك التمارين ينصح أيضاً باعتماد انواع رجيم صحية مثل رجيم شوربة شعيرية الأرز. فهو فعال جداً في حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد وإعادة الرشاقة إلى من يريد ذلك.

يمكن تعزيز حرق الدهون من خلال اتباع رجيم شوربة الشعيرية لأسباب عدة منها ان شعيرية الأرز تساعد على الشعور بالشبع وعلى التغلب على الشعور بالجوع اياً تكن درجته في وقت قصير. وهي تتميز أيضاً بطعم لذيذ وخفيف وبأنه يمكن تناولها حتى خلال وجبة العشاء وقبل ساعات من موعد النوم. وعند تحضيرها كوجبة تساعد على حرق الدهون ينصح بإضافة بعض المكونات الأخرى الصحية إليها مثل الخضار والقليل من اللحم الخالي من الدسم.

طريقة حرق الدهون برجيم شوربة الشعيرية

يمكن شوربة الشعيرية ان تسهل عملية حرق الدهون التي تتجمع في منطقة الذراعين او الكرش او الخاصرتين او الارداف او الفخذين اذا تم تحضيرها بطريقة صحيحة.

المقادير

- حبة بصل كبيرة الحجم

- كوبان من شعيرية الأرز

- نصف كوب من ماء سلق الدجاج الخالي من الدسم

- 4 أكواب من الماء

- ملح وتوابل وأعشاب مجففة حسب الذوق مثل الفلفل الحلو والكمون والنعناع

الخطوات

من السهل تحضير شوربة شعيرية الأرز التي تساعد على حرق الدهون. يكفي لهذا القيام ببعض الخطوات السهلة.

1 تقشر حبة البصل وتغسل وتقطع إلى شرحات متوسطة الحجم. توضع في وعاء مع كمية مناسبة من الماء حتى يتم سلقها. فهذه الطريقة تشكل بديلاً صحياً للبصل المقلي.

2 توضع أكواب الماء مع ماء سلق الدجاج والملح والتوابل والأعشاب المجففة في وعاء على النار حتى يغلي المزيج. وبعد ذلك يترك على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

3 تضاف الشعيرية وتترك على نار هادئة حتى تنضج اي الى ان تصبح طرية وقابلة للأكل.

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فوائد رجيم شوربة الشعيرية لحرق الدهون



إلى جانب مساهمة هذه الشوربة في نسف الدهون ونحت القوام، يمكنها ايضاً ان تعود على الصحة بالكثير من الفوائد. فهي مصنوعة من دقيق الأرز حيث يحتوي كل 100 غ منها على 120 سعرة حرارية فقط. وهي غنية بالكربوهيدرات لكنها تحتوي على نسبة قليلة جداً من الدهون. وتعتبر في المقابل مصدراً مهماً للبروتين لكنها خالية من الغلوتين. وهي تمد الجسم بالكثير من الماء الذي تحتاج إليه اعضاؤه لتؤدي عملها بطريقة صحيحة والضروري للحفاظ على نضارة البشرة وجمالها. ولهذا يمكن اضافتها الى اي نظام غذائي يهدف الى استعادة الرشاقة مثل رجيم دوكان. ومن اجل الاستفادة منها في حرق الدهون ينصح بتناولها في الصباح كوجبة فطور او في المساء خلال العشاء. كما يمكن اكلها كتحلية مع القليل من اللبن الزبادي او الفواكه عند الشعور بالجوع في الفترة الفاصلة بين الوجبات.

معلومات مهمة عن الشعيرية



يمكن تقديم شوربة الشعيرية كوجبة كاملة للأطفال في اعمار صغيرة لأنها تحتوي على القمح كما على الكربوهيدرات الضرورية لنمو اجسامهم ووظائف أعضائهم. ولم يعرف رجيم شورية شعيرية الأرز كطريقة لخسارة الوزن الا في سنوات التسعينات حيث بات الاشخاص الذين يريدون حرق الدهون المتراكمة لديهم والتخلص من الوزن الزائد يلجؤون إليها.





