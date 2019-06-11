١٢ نصيحة لعطلة صيفية خالية من المشاكل الصحية

حل الصيف وحلت معه العطلات، ولأن الحرص واجب، قدمت صحيفة "ميرور" البريطانية نقلا عن مجموعة من خبراء التجميل نصائح بسيطة لمساعدتك على قضاء العطلة مع أسرتك دون الوقوع في مشاكل صحية مزعجة.

واستعرضت الصحيفة أبرز 12 نصيحة لسفر آمن دون مشاكل صحية:





١- غثيان السفر

عند تسجيل بياناتك على وسيلة السفر، حدد المقاعد بجوار أجنحة الطائرة أو بالقرب منها لأنك تشعر بأقل قدر ممكن من الحركة، أو اختر المقاعد بجوار النافذة، حيث تركز بعينيك على الأفق لتجنب الغثيان.

ويمكنك الاستماع إلى الموسيقى بدلا من القراءة واستخدم فتحة التهوية العلوية فوق مقعدك لتطلق الهواء على وجهك.





٢- لا تسافر وأنت مصاب بالبرد

تشير الدراسات إلى أن السفر على مقربة من الآخرين قد يعرضنا لخطر الإصابة بفيروسات الجهاز التنفسي.

ووجد باحثون أمريكيون أن العضو المريض من طاقم العاملين بالطائرة كان قادرًا على إصابة ٤ ركاب في المتوسط ​​في كل رحلة، في حين أن أي شخص يجلس في صف واحد مع ركاب مصابين بالبرد لديه فرصة بنسبة ٨٠% لالتقاط عدوى.





٣- احرص على شرب الماء

تأكد من أنك تشرب الكثير من الماء عند السفر، خاصة إذا كنت تسافر لمسافات طويلة.

عندما لا نشرب كمية كافية من الماء يتغير تكوين دمائنا ويصبح أكثر تركيزا، ففي الرحلة الطويلة فإن الدم المركز إلى جانب الجلوس لفترة طويلة من الخمول سيزيد من خطر تشكل الجلطة.





٤- ابتعد عن الجراثيم

كشفت فحوصات للأدوات تقديم الطعام في الطائرات، أن ٦٠% من تلك الأدوات تحتوى على بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية المقاومة لكثير من المضادات الحيوية.

ويمكن أن تنتقل تلك البكتيريا أيضا عبر الحقائب الموجودة على ظهر المقاعد والوسائد التي يتم إعادة تدويرها غالبا بعد الرحلات الجوية دون تنظيفها.

لذا يفضل أن تستخدم مناديل مبللة مضادة للبكتيريا لمسح طاولة الطعام أولا.





Advertisements

٥- لا ترتدي العدسات

هناك خطر من العدوى إذا كنت ترتدي العدسات اللاصقة أثناء السباحة، سواء كنت في حمام سباحة أو في البحر أثناء السفر لقضاء العطلة.

إن تعريض العدسات لأي نوع من أنواع المياه، بما في ذلك الاستحمام وأحواض الاستحمام الساخنة والبحر، ينطوي على خطر تعريضها للكائنات الحية الدقيقة التي يمكن أن تسبب التهابات تؤدي إلى الألم وضعف البصر، وفي أسوأ السيناريوهات يمكن أن تصيب بالعمى.

لا تستخدم ماء الصنبور لشطفها أبدا أو تضعها في فمك لتنظيفها أيضًا.





٦- الكريمات الواقية من الشمس

تأجيل وضع الكريمات الواقية من الشمس حتى تصل إلى الشاطئ يعرضك للأشعة فوق البنفسجية بمجرد أن تتوجه إلى الخارج.

يجب أن يوضع الكريم الواقي من الشمس قبل نصف ساعة من الذهاب إلى الخارج، مع إعطائه الوقت للامتصاص وبدء مفعوله.





٧- الخطة الغذائية

كلما زاد تنوع الأطعمة زاد معدل تناول الطعام وبالتالي زادت معدلات السمنة.

وللتغلب على ذلك أحضر طبقا صغيرا، وابدأ بالسلطة أولاً ثم اذهب بعدها للحوم أو السمك المطبوخ الطازج.

وتجنب زيادة الكربوهيدرات، فلا تتناول الخبز والمعكرونة أو الرقائق والمعجنات في الوجبة نفسها.





٨- علاج الحروق

عند التعرض للحروق أثناء السفر، ينصح باستخدم المستحضرات المضادة للحروق التي تحتوي على الإيبوبروفين الذي يخفف من الألم الناجم عن حروق الجلد.

ويمكنك أيضا تجربة العلاج الطبيعي مثل وضع الحليب البارد أو الزبادي الطبيعي على الأجزاء المتضررة، لأن حمض اللبنيك في الألبان يعمل كمضاد للالتهابات.

ويمكن للشاي المبرد أن يساعد أيضًا لأن حمض التانيك يساعد في استخلاص الحرارة من الجلد المتضرر ويستعيد توازن درجة الحموضة.







٩- استمر بالحركة

١٠- تعلم اللغات

يفضل قضاء ١٠ دقائق على الأقل كل ساعة في التنقل، سواء في الماء أو استكشاف وجهتك سيرا على الأقدام، سيساعد ذلك على تعويض زيادة الوزن في العطلة التي لا مفر منها.يمكنك أيضا أن تتعلم الجمل الضرورية لكيفية التعامل مع الناس، خاصة إذا كنت ذاهبا إلى بلد لا تتقن لغتها، مثل حالتك الطبية لتفادي أي لبس إذا مرضت.

واحتفظ بقائمة من أسماء الأدوية التي تتناولها عادة في حالة فقدت أي منها.





١١- آلام أسفل الظهر

يمكن أن تكون كراسي البحر كابوسا لأي شخص يعاني من آلام أسفل الظهر، عند الاستلقاء على ظهرك، فإن وضع منشفة مطوية أسفل ركبتيك سيساعد في تحمل الضغط، وحاول عدم البقاء بشكل أفقي لساعات متتالية.





١٢- لا لصندل الأصبع

لا تتجول بصندل الأصبع المكشوف، لأنه يسبب جفاف القدم والجلد.