يُمكن إعادة استخدامه.. بريطانية تبتكرُ لانجري مقاوم للدورة الشهرية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتجنبُ السيدات ارتداء اللانجري، أثناء الدورة الشهرية، إذ تكونُ غالبًا غير مريحة، وتتركهن أكثر عرضةً لخطر التسريب، وإفساد البنطلون، ولذا ابتكرت طالبة بريطانية ذكية حلًا لهذه المعضلة، إذ قامت بتصميم لانجري مقاوم للدورة الشهرية.

ابتكرت البريطانية، سيان هيكي، 21 عامًا، الطالبة بجامعة "ليستر دي مونتفورت"، مجموعة من الملابس الداخلية التحتية المثيرة، التي يمكنكِ ارتداؤها خلال فترة الدورة الشهرية، دون فوط صحية، كمشروع تخرجها.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، أرادت سيان، تصميم بديلٍ صديقٍ للبيئة لمنتجات فترة الدروة الشهرية، فابتكرت لانجري يُمكن غسله وإعادة استخدامه لمدةٍ تصلُ إلى 18 شهرًا.

وعلى الرغم من توافر سراويل الدورة الشهرية، أرادت سيان، توفير اختيارٍ جذّابٍ ومثير، تشعرُ هي وصديقاتها بالارتياح أثناء ارتدائه.

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وبالفعل عرضت سيان ابتكارها المميز، في معرض "كونتور" للأزياء، في جامعتها في لندن الأسبوع الماضي، وتستخدم الآن مشروعها لجمع الأموال لمؤسسة "Freedom4Girls" الخيرية، والتي تطمح لتشجيع النساء في جميع أنحاء العالم، على استخدام منتجات صديقة للبيئة.

وقالت سيان: "حتى إذا تم التخلص من نفايات الفوط الصحية بشكلٍ صحيح، فإنًّ الأغلفة البلاستيكية وبعض المكونات الأخرى لا تتحلل، وهذا ما أهدفُ لتغييره، بتصميم اللانجري القادر على امتصاص الدورة الشهرية، بينما يحافظ على أناقة وجاذبية المرأة".