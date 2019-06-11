اليابانيون يخترعون "جهازًا خشبيًا" يُحسّن المزاج ويقضي على الكآبة

القاهرة - لايف ستايل
ابتكر المهندسون اليابانيون جهازًا جديدًا يُشبه مشغل الاسطوانات الموسيقية، يمكنه التحكم في مزاج الأشخاص ويساعد على الاسترخاء والتمتع بشعور عالٍ من الراحة.
ويمكن للجهاز المبتكر عرض الصور وتشغيل الموسيقى في آنٍ واحد، وإنتاج روائح مُنعشة. وصنع هيكل الجهاز، الذي أطلق عليه المبتكرون اسم Multi Sensory Device XVG-01، من الخشب، ويضم أيضا أنانبيب تطلق روائح زكية.
وسيقدم الجهاز لأول مرة، في معرض CES Asia 2019، الذي تحتضنه مدينة شنغهاي يومي 11 و 12 يونيو الجاري. وسيتم طرح الجهاز في الأسواق، وفقا للمصممين، في أواخر عام 2019 وبداية عام 2020.
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