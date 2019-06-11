صحة ورشاقة

للسيدات فقط..لو بتعانى من غزارة الطمث اعرفى الأسباب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعانى بعض السيدات من غزارة الطمث بشكل غير طبيعي وهو ما يؤدى إلى مشاكل صحية قد تصل على الإصابة بالأنيميا والخمول وعدم القدرة على ممارسة النشاطات اليومية،حسبما ذكر موقع "mayoclinic".

احتباس_الطمث
أعراض غزارة الطمث النزيف لأكثر من أسبوع

امتداد جلطات الدم لأكبر من الربع

تقليل الأنشطة اليومية

الإرهاق أو التعب أو ضيق التنفس

أسباب غزارة الطمث

 

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عدم التوازن الهرموني في دورة الحيض العادية تؤدى إلى حدوث غزارة فى الطمث حيث يضبط التوازن بين هرموني الإستروجين والبروجسترون تكوين بطانة الرحم والتي تنفصل أثناء الطمث وإذا حدث عدم توازن في الهرمونات تزداد بطانة الرحم وتنفصل تدريجيًا عن طريق النزيف الحيضي الغزير.

وهناك بعض السيدان يصبن بتكيسات المبيض ومن بين أهم أسبابها

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السمنة المفرطة

مشكلات الغدة الدرقية

خلل في المبايض

الأورام الليفية الرحمية

الزوائد اللحمية

التعرض للإجهاض

الإصابة بسرطان الرحم

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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