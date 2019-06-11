شكرا لقرائتكم خبر عن "نتف الشعر" اضطراب نفسي مزمن..تعرف على اعراضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يصاب الانسان بأنواع كثيرة من الاضطرابات النفسية دون علمه، قد يقوم ببعض السلوكيات دون الانتباه أنها علامة على مشكلة نفسية بداخله ومن بين هذه الاضطرابات "شد خصل الشعر" وهى رغبة شديدة لشد الشعر من فروة الرأس أو الحواجب أو اى منطقة بالجسم، حسبما ذكر موقع" mayoclinic".

أعراض اضطراب نتف الشعر

هناك أعراض يمكن أن تظهر لنتف الشعر المتكررمن فروة الرأس أو الحاجبين أو الرموش، وهي الشعوربالسعادة أو الراحة بعد نتف الشعر، فقدان ملحوظ للشعر وظهور بعض المناطق صلعاء في فروة الرأس، هذا الاضطراب يمكن أن يصل إلي اللعب بالشعر المنتوف أو فركه على الشفتين أو الوجه، قضم الأظافر والجلد والشفتين .

أسباب نتف الشعر الاضطرابى

يلجأ بعض الشخاص الذين يعانون من أزمات نفسية إلى نتف شعرهم للتخلص من التوتربشكل مقصود .

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قد يقوم الشخص المصاب بهذا النوع من الاضطراب بممارسته كنوع من التسلية لإنهاء الشعور بالملل.

نتف الشعر هو طريقة للتعامل مع المشاعر السلبية أو غير المريحة مثل الضغط أو القلق أو التوتر أو الملل أو الوحدة أو التعب أو الإحباط.

ونتف الشعر هو اضطراب مزمن وقد تختلف حدة الأعراض من وقت لآخر في حالة عدم العلاج.