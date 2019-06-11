احذر..علامات مبكرة تكشف الإصابة بسرطان البنكرياس

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الأعراض الأولى الملحوظة لسرطان البنكرياس هي:آلام في الظهرأو منطقة المعدة - والتي قد تأتي وتذهب في البداية وغالبًا ما تكون أسوأ عند الاستلقاء أو بعد الأكل.
-فقدان الوزن بدون سبب .
- اليرقان (اصفرار الجلد وبياض العينين) - قد يتسبب أيضًا في أن يكون البول أصفر أو برتقالي اللون، ويكون البراز بلون شاحب.
حكة في الجلد.
التغيرات في حركات الأمعاء (الإسهال أو الإمساك)
حمى وارتعاش الجسم.
عسر الهضم.
جلطات الدم.
من المهم أن تتذكر أن هذه الأعراض يمكن أن تحدث بسبب العديد من الحالات المختلفة ، وعادة لا تكون نتيجة للسرطان.
قد تصاب أيضًا بأعراض مرض السكري إذا كنت تعاني من سرطان البنكرياس. وذلك لأن الورم يمكن أن يوقف البنكرياس عن إنتاج الأنسولين كما يفعل عادة.
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