لمرضى السكرى..كيف تستخدم القرفة لضبط نسبة السكر فى الدم؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القرفة من أفضل التوابل ذات الفوائد والقيمة الصحية العالية، خاصة أنها تستخدم لضبط نسبة السكر فى الدم وفقا للأبحاث والدراسات العلمية، بحسب ما ذكر موقع step to health
نظرًا للكمية العالية من العناصر الغذائية والمكونات النشطة فى القرفة، يمكن استخدامها للمساعدة في التحكم في مستويات الجلوكوز في دم مرضى السكري.
أثبتت دراسة نشرت في عام 2003 أن ما بين 1-6 جرام من القرفة في النظام الغذائي اليومي لمرضى السكر يمكن أن يقلل من عوامل الخطرالمرتبطة بمرض السكري ومشاكل القلب والأوعية الدموية.
1/2 إلى 1 ملعقة صغيرة من القرفة كل يوم تكفي لتلقي فوائدها، ويمكن إضافتها إلى المشروبات والحلويات.
شاى القرفة يساعد على ضبط نسبة السكر وطريقة اعداده:
نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة
1 كوب ماءالطريقة:
أولاً ، اسكب القرفة المطحونة في كوب من الماء المغلي وقم بتغطيتها
ثم اتركها لمدة 5-10 دقائق وقم بتصفية القرفة المطحونة.
اشربه على معدة فارغة في الصباح وكرره في فترة ما بعد الظهر.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.