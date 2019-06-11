شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تكتشف إصابتك بدوالي المريء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل سمعت من قبل عن دوالى المرئ، الجميع يعرف الدوالى بصفة عامة وهى الأوردة التي تتسع بعض الشئ مسببة القصور الوريدي وهناك أيضا دوالي المريء التي توجد في نهاية المريء وتعيق تدفق الدم، وفقا لموقعstep to health

من المهم التحدث إلى طبيبك في حالة وجود أي علامات أو أعراض لدوالى المريء التي يمكن في بعض الأحيان الخلط بينها وبين غيرها من المشاكل الأقل خطورة. Advertisements

كيف تعرف أنك مصاب بدوالي المريء؟- براز أسود: على الرغم أنك قد لا تفكركثيرًا في هذا اللون، وذلك بسبب وجود الدم، حيث يحدث هذا عندما تتمزق الأوردة. كيف تعرف أنك مصاب بدوالي المريء؟- براز أسود: على الرغم أنك قد لا تفكركثيرًا في هذا اللون، وذلك بسبب وجود الدم، حيث يحدث هذا عندما تتمزق الأوردة.

- القيء الدموى: في البداية قد تشعر بالدوار إلى أن تتقيأ الدم.

- فقدان الوعي: يحدث هذا عادة بسبب النزيف الناجم عن دوالي المريء، مما يؤدي إلى الدوخة والإغماء في الحالات الشديدة.