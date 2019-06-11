- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تكتشف إصابتك بدوالي المريء؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل سمعت من قبل عن دوالى المرئ، الجميع يعرف الدوالى بصفة عامة وهى الأوردة التي تتسع بعض الشئ مسببة القصور الوريدي وهناك أيضا دوالي المريء التي توجد في نهاية المريء وتعيق تدفق الدم، وفقا لموقعstep to health
من المهم التحدث إلى طبيبك في حالة وجود أي علامات أو أعراض لدوالى المريء التي يمكن في بعض الأحيان الخلط بينها وبين غيرها من المشاكل الأقل خطورة.
كيف تعرف أنك مصاب بدوالي المريء؟- براز أسود: على الرغم أنك قد لا تفكركثيرًا في هذا اللون، وذلك بسبب وجود الدم، حيث يحدث هذا عندما تتمزق الأوردة.
- القيء الدموى: في البداية قد تشعر بالدوار إلى أن تتقيأ الدم.
- فقدان الوعي: يحدث هذا عادة بسبب النزيف الناجم عن دوالي المريء، مما يؤدي إلى الدوخة والإغماء في الحالات الشديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر كيف تكتشف إصابتك بدوالي المريء؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.