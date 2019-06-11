الإمارات وألمانيا.. شراكة في اقتصاد المستقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علاقات ثنائية أساسها الصداقة والمصالح المشتركة، وشراكة اقتصادية تخدم أهداف التنمية، تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، باعتبار دولة الإمارات الشريك الأول عربيا لألمانيا؛ حيث تستحوذ على 22% من مجمل التجارة العربية الألمانية.

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