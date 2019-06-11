سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2019

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر سعر الدولار في مصر، الثلاثاء، في معظم البنوك وشركات الصرافة، أمام الجنيه المصري وبلغ متوسط السعر 16.71 جنيه للشراء مقابل 16.81 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار في مصر اليوم في البنك الأهلي، أكبر بنك حكومي، 16.71 جنيه للشراء و16.81 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه المسجل في بنكي مصر وعودة، دون تغير عن سعر يوم الإثنين.
وواصل مصرف أبوظبي الإسلامي عرض أعلى سعر للعملة الخضراء مسجلا 16.74 جنيه للشراء، مقابل 16.84 جنيه للبيع، فيما عرض البنك التجاري الدولي مصر أقل سعر عند 16.67 جنيه للشراء مقابل 16.77 جنيه للبيع.
وتفاوت السعر في باقي المصارف؛ إذ بلغ في بنوك الأهلي الكويتي وبلوم والعربي الأفريقي 16.7 جنيه للشراء مقابل 16.8 جنيه للبيع.
وعلى صعيد العملات الأجنبية الأخرى، تراجع متوسط سعر اليورو ليبلغ للشراء 18.89 جنيه مقابل 19 جنيها للبيع، كما تراجع الإسترليني مسجلا 21.18 جنيه للشراء مقابل 21.34 جنيه للبيع.
وبالنسبة لمستويات سعر صرف العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 4.44 جنيه للشراء مقابل 4.48 جنيه للبيع، وبلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 4.54 جنيه مقابل 4.57 جنيه للبيع، بينما زاد سعر الدينار الكويتي طفيفا للشراء عند 54.99 مقابل 55.38 جنيه للبيع، وذلك حسب بيانات البنك الأهلي المصري.
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