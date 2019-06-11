5 محظورات على طلاب الثانوية خلال الامتحانات

تحتاج فترة الامتحانات إلى استعدادات خاصة وأجواء صحية لمرور هذه الفترة بسلام، لذا على أولياء الأمور توفير الاستقرار النفسي لأبنائهم حتى لا يكونوا عرضة للقلق والتوتر وعدم التركيز.



وقال استشاري التغذية العلاجية في مصر، الدكتور أحمد السيد رميح بـ "العين الإخبارية" إن هانك عدد من المحظورات التي يقوم بها طالب الثانوية العامة، سواءً في نوعية الأكلات أو طرق المذاكرة تؤثر على أداائهم في الامتحانات.



الإفراط في الطعام

حذر رميح من الإفراط بشكل عام في الأكل الليلي لتجنب الإصابة بالتخمة والنعاس، ونصح بالإكثار من شرب المياه التي تساعد الجسم في الحفاظ على رطوبته.

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السهر

النوم جيدا من العادات الهامة التي تساعد على التركيز، وحذر رميح من محاولات البعض السهر من أجل المذاكرة، لأن هذا الأمر يعد خطيرا للغاية، ويؤدي إلى عدم تحصيل الطلاب.

تشتيت الذهن

حذر رميح من الانسياق خلف الأشياء التي تشتت الذهن مثل متابعة الإنترنت خلال فترة المذاكرة أو ممارسة الألعاب الإلكترونية خلال أوقات الراحة، مؤكدا ضرورة ممارسة أنشطة بسيطة منها الرياضة واليوجا أو الاستلقاء على السرير لتصفية الذهن.

الإكثار من المنبهات

يرى استشاري التغذية أن الإكثار من المنبهات يجهد الجهاز العصبي ويقلل من كفاءة عمل المخ، ومن بين الأطعمة التي ينصح بها السبانخ لما لديها من قدرة فائقة على زيادة التركيز وتحسين الذاكرة، بجانب قدرتها على تعزيز كفاءة المخ على أداء مهامه، والبروكلي الغني بالعناصر المفيدة للجسم الطاردة للسموم.

متابعة الأحداث اليومية

متابعة الأحداث اليومية في نشرات الأخبار أمر مزعج فترة الامتحانات، وبالتالي لا تحاول مشاهدة أي مواد غير ترفيهية أثناء هذه الفترة، ونصح رميح بتناول الحبوب والبقوليات لأنها تعمل على تدفق الدماء، وخاصة إلى الدماغ والقلب، بجانب احتوائها على مستوى جيد من الطاقة المتمثلة في الجلوكوز الذي يعد غذاء الدماغ الوحيد، وبالتالي هذه الطاقة تمنحك راحة نفسية وهدوءا.