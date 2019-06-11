ماري بيل حرب: احرصي على مضادات الأكسدة وهذه الأطعمة غنيّة بها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تلعبُ مضادات الأكسدة دورًا فاعلاً في حماية الجسم من الضرر الذي قد يحدث بسبب جزيئات ضارة تُعرف بالشوارد الحرة، والتي هي نتيجة عوامل عدة تؤدي إلى المعاناة من الأوعية الدموية.

وتصل الشوارد الحرة لأجسامنا من مصادر خارجية، مثل المعادن السامة، الكحول، السجائر، الإشعاعات النووية، والمخلفات الكيميائية للمصانع، وغيرها.

وفي هذا السياق؛ ألقت اختصاصية التغذية في مركز بي بيوتي التجميلي، ماري بيل حرب، عبر فيديو "فوشيا" الضوء على مضادات الأكسدة، كاشفة في نفس الوقت عن الأطعمة الغنية بها.