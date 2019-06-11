شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس العين اللى بتعيط.. سيلان الأنف وقت الزعل دموع مش مخاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحدث سيلان الأنف لعده أسباب أشهرها التعرض لنزلات البرد أو الحساسية، ولكن هناك مسببات أخرى تؤدى إلى حدوث ذلك والتي قد تسبب نزول المخاط من الأنف مثل بعض العادات اليومية أو تناول بعض الأطعمة، حسبما ذكر موقع" healthline".

لماذا تسيل الأنف أثناء البكاء

عند البكاء تستنزف الدموع من القنوات المسيلة للدموع الموجودة أسفل أغطية العين وتنتقل هذه الدموع إلى تجويف الأنف، والسائل الذي يخرج من الأنف عند البكاء ليس مجرد مخاط ولكنه دموع.

لماذا تسيل الأنف بعد تناول أكلات معينه

التهاب الأنف الحلقي أو التهاب الأنف المرتبط بتفاعل الطعام ليس نوع من الحساسية الغذائية.

وهناك نوعان من سيلان الأنف يمكن الحصول عليهما:

التهاب الأنف التحسسي

يحدث هذا النوع من سيلان الأنف عندما تتعرض لمسببات الحساسية مثل حبوب اللقاح أو الأتربة أو حتى الأطعمة مثل الفول السوداني والتي تحدث استجابة التهابية.

التهاب الأنف غير التحسسي

يحدث هذا النوع عندما يدخل مهيج في مجرى الهواء ويؤدي إلى أعراض مشابهة لأعراض الحساسية.

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التهاب الأنف الجبوي

هو نوع من التهاب الأنف غير التحسسي هو الأكثر شيوعًا بسبب الطعام الحار الذي يتسبب في إنتاج الجسم لمخاط إضافي يحدث هذا عندما يحفز الطعام مستقبلات في الأنف الموجود على الغدد المرتبطة بإنتاج المخاط.

بعض الأطعمة الشائعة التي تم العثور عليها لتحفيز هذا النوع من التهاب الأنف تشمل:

الفلفل الحار

ثوم

كاري

صلصة ساخنة

الشطة

زنجبيل

التوابل الطبيعية