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شكرا لقرائتكم خبر عن ٥ أمراض تصيب النساء أكثر من الرجال.. أبرزها هشاشة العظام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك الكثير من الأمراض التى تصيب النساء بشكل أكبر من الرجال، كما أن الرجال أكثر عرضة للوفاة بسبب تليف الكبد والشلل الرعاش وسرطان القولون والإصابات الجسدية، بحسب ما ذكر موقع betternutrition، فى هذا التقرير نتعرف على الأمراض التى تصيب النساء بشكل أكبر من الرجال.
السبب الرئيسي في إصابة النساء بالتهاب المسالك البولية أكثر من الرجال هو أن مجرى البول - القناة التي يمر البول خلالها من الجسم - أقصر عند النساء وأقرب من فتحة الشرج ، فمن السهل على البكتيريا أن تذهب إلى الجهاز البولي وتسبب العدوى وكذلك طرق تحديد النسل ، مثل اللولب يمكن أن تسهم أيضًا في المشكلة.
ما يقرب من ثلثي الأمريكيين المشخصين بالزهايمر هم من النساء، والنساء في الستينيات من العمر كن أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر، يعتقد أن الوراثة والهرمونات تلعب دورًا مهمًا - تشير الدراسات إلى أن هرمون الاستروجين يحمي من بيتا أميلويد ، وهو مركب يتراكم في الدماغ ، ويعطل التواصل ويقتل خلايا الدماغ. عندما تنخفض مستويات هرمون الاستروجين أثناء وبعد انقطاع الطمث ، تكون النساء أكثر عرضة للخطر.
4- اضطرابات الأكليؤثر فقدان الشهية والشره المرضي وغيره من اضطرابات الأكل على عشرة أضعاف عدد النساء مقارنة بالرجال ، ويموت عدد أكبر من النساء بسبب مرض فقدان الشهية. يعتقد الباحثون أن الهرمونات وتقبل شكل الجسم تلعب جميعها دورًا في اضطرابات الأكل. ٥- هشاشة العظامأكثر شيوعًا بين النساء أربع مرات مقارنة بالرجال، عادة ما يكون لدى النساء عظام أصغر وأرق ، وتميل النساء إلى فقدان العظام في سن أصغر وبسرعة أكبر من الرجال. كما أن الإستروجين يحمي العظام ، لذلك عندما تنخفض مستويات الإستروجين بشكل حاد أثناء انقطاع الطمث ، تكون النساء عرضة لخطر فقد العظام وهشاشة العظام.
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