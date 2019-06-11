أعراض الحمل في الشهر الثالث

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 يونيو 2019 04:44 مساءً - في الشهر الثالث من الحمل، ونهاية الثلث الأول منه، تبدأ التغيرات الملحوظة على شكلك الخارجي، ولذلك يجب أن تنتبهي أن كل ذلك طبيعي، ويحدث مع كل الحوامل إضافة لأعراض أخرى يعرضها الدكتور محمود عيسى، استشاري النساء والولادة تغيرات الحمل يبدأ الوزن في الزيادة بداية من الشهر الثالث، وسوف نلاحظ أن كل شهر يزداد وزن الحامل كيلو جراماً واحداً. يقل الغثيان والقيء في الحدة، وسيستمر مع بعض الحوامل حتى بداية حركة الجنين في الشهر الرابع. تبدأ الحامل في الشعور بالتعب مع بداية الشهر، وفي نهايته يختفي التعب ويعتاد جسمها على وجود جسم غريب بداخله وهو الجنين. يزداد الثقل في الثديين دون إفرازات. Advertisements ولكن الإفرازات المهبلية تزداد. يمكن أن يلاحظ الجميع كبر حجم بطن الحامل. تقل عدد مرات دخول الحمام عن الشهرين السابقين، وهكذا ينتهي الثلث الأول من الحمل. تزداد شهية الحامل للطعام بصورة ملحوظة، ولكن لا تنساقي خلفها؛ لأن من حولك يخبرك بأنك تأكلين عن شخصين، أنظري للكم والنوع جيداً

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