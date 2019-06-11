أعراض الحمل في الشهر الرابع

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 يونيو 2019 04:44 مساءً - بدأ الثلث الثاني من الحمل، وقلت أعراض وزادت وظهرت أخرى، فما هي الأعراض التي يجب أن تستعدي لها في هذا الشهر؟ الدكتور محمود عيسى_ استشاري النساء والولادة يقدم لك هذه الأعراض كما يلي: تلاحظ الحامل أن حجم صدرها يزداد ولكن من دون احتقان وثقل. Advertisements يزداد العرق الذي تفرزه المرأة الحامل بسبب وجود الجنين. يقل وتعاود شهيتها لجميع الأطعمة بعد أن كانت تشتهي بعض الأنواع وتكره بعضها. معظم الحوامل يعانين من الإمساك في الشهر الرابع، ولذلك يجب أن تكثر من الخضار والفواكه. هناك أعراض أخرى تعاني الحامل من تورم الأطراف، ويجب أن تجري الفحوص للتأكد من خلوها من الزلال.

مع نهاية الشهر الرابع تبدأ الحامل بالشعور بحركة الجنين.

عسر الهضم وحرقة المعدة من الأعراض التي تزعج الحامل خلال هذا الشهر.

وتبدأ الحامل بالشك من وجود مشاكل في الجهاز التنفسي العلوي؛ لأن انسداد واحتقان الأنف يلازمها مع بداية هذا الشهر.

تقل عدد مرات الذهاب للتبول وتصبح طبيعية.

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