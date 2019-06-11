كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 يونيو 2019 04:44 مساءً - نعم هناك تغذية ووصفات خاصة لمرحلة الامتحانات والأيام الصعبة...وهي على الأبواب، بها يستطيع الآباء معاونة أبنائهم على المذاكرة ومساعدتهم على التركيز، وتمدهم بالطاقة اللازمة لأداء واجباتهم وحفظ دروسهم والتركيز فيها. معنا الدكتورة هنادي شيحة أستاذة التغذية. الأعشاب والمشروبات الكركديه يعتبر منبهاً للأعصاب ويفيد في حالات البرد والوقاية منها، العرقسوس يحتوي على نسبة عالية من النشويات والسكريات، وبعض الأملاح يمد الجسم ببعض احتياجاته من الشعير والنشا التي تفيد في عملية الاحتراق اللازمة للمجهود الجسماني.

التمر الهندي.. ويؤخذ على الريق، أو نصف كوب بعد الأكل،

الزنجبيل.. مفيد جداً للمخ والأعصاب، الكاكاو يحتوي على 10% من الكاربوهيدرات و6% من البروتينات، و6،5% دهون، إلى جانب الصوديوم والفسفور والحديد والكافيين.

الشاي ويستحب الأخضر منه؛ حيث إن الأحمر يحتوى على نسبة كبيرة من الكافيين وحمض التنيك، وبإضافة اللبن الحليب يترسب حمض التنيك الذي يسبب الإمساك، ولا يستحب الإكثار من القهوة. Advertisements التغذية لابد من تناول طعام متوازن؛ 50% منه أطعمة نيئة وعصائر طازجة، وأن يكون معظم الطعام من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

تناول منتجات الألبان الحامضة بانتظام مثل: الزبادي واللبن الرائب للتغلب على الإجهاد المزمن، مع تناول الكثير من الماء -8 أكواب- بمعدل كوب كل ساعتين أو ثلاث ساعات في النهار.

ممنوع أكل المحار والأطعمة المقلية، المملحة، وكذلك الأطعمة المعبأة والتقليل من السكر والدقيق الأبيض.

الاستحمام بالماء البارد بشكل منتظم يخفف من أعراض الإجهاد المزمن.

تناول الكوسة والقرع بجميع أشكالهما مع قدر قليل من اللحوم الحمراء.

مزاولة بعض التمرينات الرياضية بانتظام؛ فالعقل السليم في الجسم السليم، مع الحرص على النوم وأخذ الراحة الكافية للمساعدة في التركيز.

تناول السبانخ والطماطم لاحتوائهما على مواد تحفز المخ، ويستحسن أن يكون تناولهما بعيداً عن وقت النوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أغذية الامتحانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.