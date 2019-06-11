- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك..5 أطعمة مينفعش تاكلها لو مريض نقرس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النقرس من الأمراض المنتشرة وخصوصا بين كبار السن وهو عبارة عن التهاب وتورم شديد فى المفاصل والعضلات ويكون نتيجة تراكم بلورات اليورات فى المفاصل مما تسبب الالتهاب والألم.
النقرس
وحسب ما ذكره موقع health24 فهناك بعض الأطعمة التى يجب أن تبتعد عنها إذا كنت مريض نقرس وهى:
1:يجب تجنب تناول اللحوم الحمراء، حيث انها تحتوى على كمية كبيرة من البيورينات التى تسبب التهاب فى المفاصل والعضلات.
2:لحم الديك الرومى والأوز والحمام، تحتوى على بعض الخصائص الضارة لمرضى النقرس وتزيد من خطر الاصابة بالالتهابات.
3:الابتعاد عن المشروبات الغازية والعصائر الصناعية التى تحفز انتاج حمض اليوريك وتزيد من خطر الاصابة بمرض النقرس.
مريض نقرس
4: السبانخ، على الرغم انها تحتوى على الحديد والفيتامينات الضرورية لصحة الجسم إلا انها تحتوى على كمية عالية من البيورينات التى تسبب الاصابة بالنقرس.
5:الكبد، من أبرز أنواع الأطعمة التى تؤثر على صحة مرضى النقرس وتزيد من الألم والالتهاب وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من حمض اليوريك.
كانت هذه تفاصيل خبر خلى بالك..5 أطعمة مينفعش تاكلها لو مريض نقرس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.