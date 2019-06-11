شكرا لقرائتكم خبر عن في الصيف.. احفظ الأنسولين في الثلاجة والان مع التفاصيل

أوصت مجلة "ديابيتس راتغيبر" الألمانية مرضى السكري بحفظ الأنسولين في الثلاجة صيفاً، لأن ارتفاع درجات الحرارة عن 25 درجة مئوية، يؤثر بالسلب على مفعول الأنسولين.

وأوضحت المجلة المعنية بصحة مرضى السكري، أنه من المثالي حفظ الأنسولين في درجة حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية، مع مراعاة إخراجه من الثلاجة قبل الحَقن بنصف ساعة على الأكثر، علماً أن الحَقن سيتسبب في الشعور بألم شديد، إذا كان الأنسولين بارداً جداً.

وأضافت "ديابيتس راتغيبر" أن الأنسولين، الذي يحقن بالقلم، لا يحتاج بالضرورة إلى تبريد.

وبشكل عام، يجب حفاظ الأدوية في الثلاجة، ويعد درج الخضروات مناسباً لذلك، إذ تحتفظ الأدوية بمفعولها، دون أن تتجمد.