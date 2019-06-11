6 عادات يومية تمنح الحياة لبشرتك في الصيف

حذرت الدكتورة فرح حسين، استشاري التغذية العلاجية في مصر، من المبالغة في وضع المكياج في الصباح والتعرض للشمس لما لذلك من أضرار بالغة على البشرة ونضارتها، ونصحت بالحرص على ترطيب البشرة في فصل الصيف.

وقالت فرح حسين إن جفاف البشرة من أخطر المشاكل التي تواجهها مهما كان الشخص يتردد على عيادات التجميل، وشددت على ضرورة إجراء التحاليل اللازمة لاكتشاف اي نقص في الفيتامينات أو المعادن المهمة وعلاجها بشكل صحي عن طريق التغذية السليمة أو المكملات المناسبة تحت إشراف الطبيب المختص.

ووجهت استشاري التغذية العلاجية، وعضو الجمعية الأوروبية والمصرية للتغذية الإكلينيكية، بعض النصائح للحفاظ على ترطيب البشرة في فصل الصيف والابتعاد عن العادات الغذائية المضرة بالبشرة:

- شرب ٢ لتر مياه يوميا واستهلاك detox water المضاف إليها شرائح الفاكهة الطازجة والليمون والأعشاب.





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- تقليل استهلاك المشروبات المنبهة كالشاي والقهوة لأنها من مدرات البول، وأيضا تجنب المشروبات الغازية والوجبات السريعة.

- الحرص على تناول ٥ ثمرات طازجة على الأقل يوميا من الخضراوات والفاكهة الغنية بالمياه.



- التوقف عن التدخين مع ممارسة الرياضة بشكل منتظم لتحسين وظائف الجهاز الحركي والتنفسي والدورة الدموية.







- تقليل استهلاك الملح والسكر والأغذية المحفوظة قدر المستطاع.

- تناول الدهون الصحية good fats بشكل منتظم ومتوازن مثل (المكسرات، المأكولات البحرية، البيض، الأفوكادو) لأهمية الأحماض الدهنية omega 3,9 لصحة البشرة.