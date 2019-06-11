صحة ورشاقة

ثلث الوفيات بسبب توقف القلب المفاجئ ناجمة عن تضخم عضلة القلب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجدت دراسة جديدة أن الذكور أكثر عرضة للإصابة بتوقف القلب المفاجئ، لكن هذه الحالات فى كثير من الأحيان يعانون من مشاكل فى القلب كامنة وموجودة بالفعل.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "MedicalXpress" وجد الباحثون أن نحو ثلث وفيات توقف القلب المفاجئ ناجمة عن تضخم عضلة القلب، وهو سماكة جدار القلب بشكل غير طبيعى، ما يعيق أداء القلب، وغالبا ما تكون له أى أعراض.

ووفقاً لجمعية القلب الأمريكية أوضح الباحثون أن مرض تضخم عضلة القلب غالباً ما يكون وراثيا.

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ووجد الباحثون خلال الدراسة التى نشرت مؤخراً فى المجلة الأمريكية للطب أن 40% من الوفيات المفاجئة فى الذكور تكون بسبب اعتلال عضلة القلب، لافتين إلى 1% فقط من هذه الحالات فى الإناث.

وأثبتت الدراسة أن اعتلال عضلة القلب هو السبب الرئيسى للموت القلب المفاجئ لدى الرياضيين الذكور خاصة الأميركيين الأفارقة والأقليات الذكور، ولكن هو سبب نادر للوفاة فى اللاعبات الإناث.

وأضاف كبير الباحثين الدكتور بارى مارون من جامعة تافتس فى ولاية بوسطن الأمريكية، أن أقل من 5% من الرياضيين الذين لقوا حتفهم لديهم قلوب طبيعية هيكلياً.

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