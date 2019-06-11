شكرا لقرائتكم خبر عن 3 خطوات لمواجهة آلام الدورة الشهرية والان مع التفاصيل

قالت الدكتورة زيبيله جورليتز نوفاكوفيتش إنه يمكن للمرأة مواجهة آلام الحيض ببعض الوسائل البسيطة، مثل الزجاجة أو القِربة الساخنة، التي يتم وضعها على البطن؛ حيث تعمل السخونة على إرخاء العضلات المتقلصة، ومن ثم تخفيف الألم، مع مراعاة ألا تزيد درجة حرارة الزجاجة أو القِربة عن 40 درجة مئوية.

وأضافت طبيبة أمراض النساء الألمانية أن الحركة تعد سلاحاً فعالاً لمحاربة آلام الحيض، حيث إنها تعمل على تنشيط سريان الدم في الحوض، مشيرة إلى أن الرياضات المناسبة خلال فترة الحيض تتمثل في المشي واليوجا والبيلاتس.

كما تلعب التغذية السليمة دوراً مهماً في مواجهة آلام الحيض؛ حيث تسهم الأغذية الغنية بالمغنيسيوم والكالسيوم في القضاء على التقلصات. ولهذا الغرض ينبغي تناول البقوليات والمكسرات وبذور دوار الشمس والسبانخ والجبن الصلب والشوكولاتة الداكنة.

وفي حال المعاناة من آلام حيض شديدة ومتكررة، تنصح نوفاكوفيتش باستشارة طبيب أمراض نساء، نظراً لأن هذه المتاعب قد تشير إلى الإصابة بالمرض المعروف باسم "بطانة الرحم المهاجرة"، التي قد تؤدي إلى العقم.