شكرا لقرائتكم خبر عن القاموس الإلكتروني على الإنترنت يعلن عن خطة لتحديث تعريف كلمة «أسود» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف القائمون على القاموس الإلكتروني على شبكة الإنترنت (Dictionary.com) عن الخطط لتحديث وتنقيح تعريف كلمة «أسود»، وذلك بعدما تكشف اعتبارها عنصرية استخدام كلمات مثل «شيطاني» و«قذر» و«حقير» كمرادفات.

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وذكرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية أن هذا جاء بعد أن أعربت فنانة شابة تدعى نيشيلا بارنز (21 عاما) من ولاية نيوجيرسي الأمريكية عن عدم ارتياحها للكلمات، ونقلت ملاحظاتها إلى موقع تويتر للتدوينات القصيرة بعد نشرها على الشاشة للمرادفات إلى جانب «الأسود» من بينها «الاكتئاب، كارثية، حزينة، شرير، جهنمي، وحشي، فظيع، شائنة، غادرة».

وكتبت نيشيلا، في انتقادها للتعريفات «هناك كلمات مسيئة في القاموس مرتبطة بتعريف»أسود«.. من الأهمية بمكان أن يكون لدينا معان أكثر إيجابية لهذه الكلمة لأن الطريقة التي نحدد بها الكلمات تشكل تصورنا لها».

وما بين مؤيد ومعارض لموقف المواطنة الأمريكية السمراء نيشيلا، رد المسؤولون عن القاموس الإلكتروني بتغريدة على موقع (تويتر) بالقول: «نحن نتفق.. نجري بعض التحديثات والمراجعات التي سيتم طرحها في وقت لاحق من هذا العام».