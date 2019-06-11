شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تقليل استهلاك الفاكهة والخضراوات يسبب الوفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دراسة طبية أن الاستهلاك غير المتكافئ للفاكهة والخضراوات قد يسبب ملايين الوفيات بسبب الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية كل عام.

وقدرت الدراسة المقدمة فى اجتماع "التغذية 2019" فى مركز بالتيمور للمؤتمرات أن ما يقرب من 1 من كل 7 وفيات القلب والأوعية الدموية يمكن أن يعزى إلى عدم تناول ما يكفى من الفاكهة، و1 فى كل 12 وفاة بالقلب والأوعية الدموية يمكن أن يعزى إلى عدم تناول ما يكفى من الخضروات.

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كما كشفت أن انخفاض تناول الفاكهة أدى إلى وفاة ما يقرب من 1.8 مليون شخص بسبب فى القلب والأوعية الدموية فى عام 2010، فى حين أدى انخفاض تناول الخضروات إلى وفاة مليون شخص.

وقالت الدكتورة فيكتوريا ميلر الأستاذ بجامعة بالتيمور "تشير نتائجنا إلى الحاجة إلى بذل جهود على أساس السكان لزيادة استهلاك الفاكهة والخضروات فى جميع أنحاء العالم".

وقال الدكتور داريوش موزافاريان كبير الباحثين فى الدراسة "أولويات التغذية العالمية تركز تقليديا على توفير سعرات حرارية كافية ومكملات الفيتامينات وتقليل المواد المضافة مثل الملح والسكر، مشيرا إلى أن هذه النتائج تشير إلى الحاجة إلى توسيع التركيز على زيادة توافر واستهلاك الأطعمة الوقائية مثل الفاكهة والخضروات والبقوليات، وهى رسالة إيجابية ذات إمكانات هائلة لتحسين الصحة العالمية".