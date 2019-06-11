شكرا لقرائتكم خبر عن آلام أسفل البطن لدى المرأة .. علام تدل؟ والان مع التفاصيل

تعاني بعض النساء من آلام مزمنة أسفل البطن. فعلام تدل هذه الآلام؟

للإجابة على هذا السؤال أوضح المركز الاتحادي للتوعية الصحية أن آلام أسفل البطن تكون مزمنة في حال استمرارها لمدة 6 شهور أو أكثر ودون الارتباط بالدورة الشهرية.

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وأضاف المركز أن آلام أسفل البطن المزمنة لدى النساء لها أسباب عدة مثل الأورام أو بطانة الرحم المهاجرة أو حصوات البول أو التهابات المسالك البولية أو أمراض الأمعاء الالتهابية مثل داء كرون.

وفي بعض الحالات لا ترجع الآلام إلى سبب عضوي، بل إلى سبب نفسي.

وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب للتحقق من السبب الحقيقي الكامن وراء هذه الآلام.