شكرا لقرائتكم خبر عن الإسبريسو تعالج صبياً من "شبيه الباركنسون" والان مع التفاصيل
قرر باحثون في مشفى جامعي في فرنسا معالجة صبي بالكاد يمشي بسبب هزات شبيهة بالباركنسون بالقهوة.
ويعاني الصبي البالغ من العمر 11 عاما، من اضطراب يُعرف باسم خلل الحركة، ما نتج عنه الارتعاش والاهتزاز اللا إرادي.
ولجأ الأطباء للاسبريسو لأن الكافيين سيقوم بمساعدة العضلات على الارتخاء وتفعيل مستقبلات إنزيم يلعب دورا في تقلص العضلات.
وأوقف فنجان واحد من الإسبريسو هزاته لمدة تصل إلى سبع ساعات، بينما أوقف كوبان الارتعاش لمدة يوم كامل تقريبا.
وينتج المرض الذي يعاني منه الصبي من طفرة في جين ADCY5، الذي يقدم إرشادات لصنع إنزيم يشارك في تقلص العضلات.
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