أبرز الوصايا المفيدة لبشرة مُشرقة خالية من العيوب وشعر لامع

تتمنّى المرأة الحصول على بشرة مشرقة خالية من العيوب وشعر حيوي لامع، فاعلمي أنه عليك تبنّي عادات تجميليّة سليمة منذ فترة المراهقة، وتعرّفي معنا إلى 15 من أبرز الوصايا المفيدة في هذا المجال، اعتمدي ما يناسبك منها منذ اليوم وحوّليه إلى جزء من روتين العناية بجمالك الذي يمكن أن يرافقك مدى الحياة.

1- تخلّي عن كريم الأساس

لا تستعملي كريم الأساس لإخفاء شوائب بشرتك، فهذا المستحضر لن يغطي فقط جمالك الطبيعي، بل سيجعلك تفتقدين إلى الطلة الطبيعيّة، واستعيضي عنه باستعمال الكونسيلر لتغطية عيوب بشرتك، ثم ضعي بودرة أو كريم ترطيب ملون.

2 - طبّقي الكونسيلر عن طريق الربت

حين تستعملين الكونسيلر لا تفركيه على بشرتك أبداً، ضعي القليل منه على طرف الإصبع الأوسط وطبقيه على المنطقة التي تظهر عليها الهالات الداكنة. أما إذا كنت تعانين من حب الشباب فاستعيني بالكونسيلر لتطبيقه فوق البثور عن طريق الربت أيضاً.

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3 - اختاري إبراز الشفاه أو العينين

عندما تضعين مكياجا ثقيلا على العينين، اختاري ألواناً محايدة للشفاه مع القليل فقط من "الغلوس". أما إذا كنت تفضلين ملون الشفاه الداكن، فاجعلي مكياج الوجه خفيفاً واكتفي بوضع القليل من ظلال العينين الفاتحة والماسكارا. ولا تقومي أبداً بتحديد شفاهك بمحدد أغمق من لون ملون الشفاه أو الغلوس.

4- القليل يكفي

تذكّري دائماً أن الكثير من المكياج يجعل إطلالتك تبدو متكلّفة. إذا وضعت كريم الأساس، والبودرة، والبلاشر، ومحدد العيون، والماسكارا، وظلال العيون، ومحدد الشفاه، والغلوس على أساس يومي، فأنت تبالغين في الماكياج جدا. واعلمي أن كل ما أنت بحاجة إليه فعلا هو ماسكارا ممتازة وكونسيلر لتغطية البثور وغلوس. أضيفي لمسة من اللون عن طريق البلاشر أو بودرة الشمس عند الحاجة.

5 - الشعر الطبيعي يبدو رائعا دائما

إذا كان شعرك داكنا جدا، يمكنك تفتيحه عن طريق اختيار لون أفتح بدرجة واحدة أو هايلايت خفيف. نرى الكثير من المراهقات اللواتي يفتحن شعرهن بعدة درجات من اللون وهذه الطلة قد تبدو مبتذلة. فالسر في اختيار اللون المناسب يكمن بإعطاء الانطباع أن هذا لون شعرك الطبيعي.

6 - الفازلين أفضل صديق لك

يتمتع الفازلين بفوائد مرطّبة ومزيلة للماكياج. وهو ممتاز أيضا لعلاج الشفاه المتشققة المتقشرة. ضعي كمية صغيرة من الفازلين على فرشاة الأسنان، ثم استخدميها لتدليك شفاهك. امسحي الفائض بمنديل ورقي لتصبح شفاهك بنعومة الحرير.

7 - التسريحة المتدرّجة هي الأفضل

فهي مناسبة لكل أنواع الشعر: المجعد والناعم والمتموج. كونها تجعل الشعر الرقيق يبدو أكثر سماكة، والشعر المجعد يبدو مرتبا، والشعر المتموج يبدو حيوياً. احرصي فقط على عدم قص الكثير جدا من الطبقات. فالطبقات القصيرة جدا موضة قديمة.

8 - عالجي حبّ الشباب

إن أكبر خطأ ترتكبه المراهقات اللواتي يعانين من حب الشباب هو عدم الذهاب إلى طبيب الأمراض الجلدية. فالتخلص من هذه البثور هو أفضل استثمار تقومين به للحصول على بشرة صحية خالية من العيوب.

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9 - اختبري هذه المستحضرات قبل شرائها

بعض منتجات التجميل تحتاج إلى التجربة قبل الشراء. وتشمل هذه المستحضرات كريم الأساس وأحمر الشفاه والبلاشر والبودرة. أما ما يمكنك شراؤه دون تجربة فهي الماسكارا، محدد العين، ومعظم ظلال العيون الأساسية وغلوس الشفاه.

10 - لا تهملي استعمال الواقي الشمسي

تبنّي عادة تطبيق الواقي الشمسي، حتى لو كان الجو غائما أو ماطرا في الخارج. العادات الجيدة تبدأ من الصغر وإذا بدأت باستخدام الواقي الشمسي الآن ستتمتعين ببشرة رائعة حين تكونين في الخمسين والستين والسبعين من العمر. تذكري أن أشعة الشمس فوق البنفسجية تستطيع اختراق الغيوم ونوافذ السيارة.

11 - لفّي شعرك حول فير التجعيد لإكسابه التموّجات

ليس هناك أجمل من التموجات الطويلة على شكل طبقات، لتحقيق هذه الطلة، لفي الشعر حول ماسورة فير تجعيد كبيرة. اعكسي الاتجاه لكل جزء بسماكة 5 سنتيمترات (لفي للأعلى خصلة وللأسفل الخصلة التالية).

12 - اعتني بأظافرك

احرصي على إبقاء أظافرك نظيفة ومتوسطة الطول. إذا أردت وضع طلاء الأظافر، لا تبقيه على يديك إلى أن يتشقق معظمه. وتذكري أنه ليس هناك أسوأ من أظافر القدمين الطويلة. ولذلك احرصي على قصّها بشكل مرتب، فالناس تحكم عادة على الآخرين حسب مقدار عنايتهم بأيديهم وأقدامهم.

13 - لا تحددي داخل العين

فهذا يجعل عينيك تبدوان أصغر. اكتفي بتحديد خط الرموش وموهيه قليلاً بواسطة فرشاة الظلال للحصول على نتيجة طبيعيّة.

14 - الشامبو

استعيني بالشامبو الجاف إذا كان شعرك دهنياً، إذا كان شعرك فاتح اللون، رشي القليل من بودرة الأطفال على جذور الشعر لكي يتم امتصاص الزيوت الزائدة. إذا كان شعرك بني اللون، استخدمي شامبو جافا مناسبا للون شعرك.

15 - المقشرات ممتازة للبشرة الجافة

إذا كانت بشرتك جافة وتعانين من الحكة، استعيني بجل الحمام الذي يحوي مفعول المقشر للتخلص من الخلايا الميتة المتراكمة على سطحها. طبّقي بعد ذلك على بشرتك كمية سخية من كريم الترطيب الغني. ولعلاج تشقق كعب القدم استعيني بحجر الخفاف، فهو أفضل الخيارات المتوفرة في هذا المجال.

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