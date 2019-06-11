ريهانا تسعى إلى توطيد صداقتها مع ميغان ماركل

مع انتقال النجمة ريهانا مؤخرًا إلى المملكة المتحدة، فإنها قد أوشكت بالفعل على تكوين علاقة صداقة قوية مع دوقة ساسكس ميغان ماركل، وفق ما ذكر موقع "رادار أونلاين".

وبحسب ما نقله الموقع عن مصادر، فإن ريهانا، 31 عامًا، تسعى في الوقت الحالي لتوطيد علاقتها بميغان ماركل، خاصة وأنهما تشتركان في كثير من الأمور على صعيد الموضة وكذلك على صعيد حاجتهما للخصوصية التامة في شؤون حياتهما.

وتابعت المصادر بقولها "ورغم أنهما التقيا صدفة ببعضهما البعض مرات قليلة قبل أن تحظى ميغان بكل هذه الشهرة، إلا أن لديهما بعض الأصدقاء المشتركين في عالم هوليوود، وربما كان لهؤلاء الأصدقاء دور في عودة العلاقات بينهما مؤخرًا"، وقال مصدر: "ميغان مشغولة بطفلها في الوقت الحالي، لكن بمجرد عودتها إلى حياتها العملية بعد انتهاء فترة إجازة الوضع، ستكون مقابلة ريهانا من ضمن أولوياتها".

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