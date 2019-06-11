الملكة رانيا العبد الله توجّه رسالة مؤثرة إلى العاهل الأردني

عايدت ملكة الأردن رانيا العبد الله بكلمات مؤثرة نابعة من القلب، زوجها الملك عبد الله الثاني في الذكرى العشرين لجلوسه على العرش.

ونشرت في حسابها عبر "إنستغرام" صورة تجمعها به أرفقتها بمعايدة خاصة جاء فيها "كم أنا محظوظة بقربك. شكرًا على الأمس واليوم وكلي شوق لغد أنت فيه... سيدي... كل عام وأنت في القلب ملك وعلى الرأس تاج".

الصورة المعبّرة التي تختزل عمق العلاقة الصلبة للزوجين، حازت تفاعلا فور نشرها، إذ ظهرت الملكة رانيا ممسكة يد الملك عبد الله وابتسامة الرضا على محياها.

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