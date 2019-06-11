شكرا لقرائتكم خبر عن المشروبات الغازية الدايت تدمر الجهاز العصبى وتسبب الصداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتكون الاسبرتام الموجود فى المشروبات الغازية الدايت من اثنين من الأحماض الأمينية مع ذرة الكربون إضافية عالقة، وتذوب هذه العناصر الثلاثة معاً فى الأمعاء الدقيقة، وتشق طريقها بشكل منفصل فى الدم.

وأوضح تقرير حديث نشر مؤخراً عبر الموقع العلمى "LiveScience"، أن واحداً من الأحماض الأمينية الموجودة فى الأسبارتام هو "حمض الأسبارتيك"، الذى يضر الجهاز العصبى مما يؤثر على عمليات المخ المعتادة، وربما يسبب الصداع، والصداع النصفي.

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وأكد التقرير أن سكر الاسبرتام يحتوى على "الفينيل ألانين" وهو حمض أمينى، وارتفاع مستوياته فى الجسم يؤدى إلى تراكم خطير يمكن أن يسبب تلف الدماغ منها الإصابة بالشلل الرعاش.

جدير بالذكر أن موقع "ديلى ميرور" البريطانى أظهر أن نقص الملح فى الجسم يرجع إلى الإصابة بالإسهال الشديد، وهو أحد أضرار تناول الأطعمة التى تحتوى على الأسبرتام، الذى قد يظهر باسم "E951" وهو الاسم الخفى المكتوب على العبوات الغذائية.