شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر عدم تناول الألبان ومنتجاتها على عظامك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير من الأشخاص لا يفضلون تناول الحليب أو منتجاته، إما بسبب اللجوء إلى الأنظمة الغذائية النباتية أو حساسية من اللاكتوز، وبعضهم يفضل استبداله بمنتجات أخرى مثل: حليب اللوز والصويا، وعلى الرغم من فوائد بدائل اللبن إلا إن اللبن البقرى العادى يحتوى على الكالسيوم الذى يلعب دوراً أساسياً لصحة العظام، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية تأثير عدم تناول الألبان ومنتجاتها على عظامك، وفقاً لموقع net doctor.



الالبان والمنتجات

ووفقًا للرابطة البريطانية لهشاشة العظام، فإن الاستغناء عن تناول الحليب قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة في وقت لاحق من الحياة، فمنتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبدة، توفر لنا الكالسيوم وهو أمر حيوي لبناء قوة العظام وقد يؤدي الاستغناء عن اللبن إلى تعريض صحة العظام في المستقبل لخطر كبير وعلى وجه التحديد يزيد من خطرالإصابة بهشاشة العظام، وهي حالة تجعل العظام تصبح هشة وتنكسر بسهولة.



الألبان

يمكنك الحصول على كمية كافية من الكالسيوم من السبانخ والبذور، لكن امتصاص الجسم الكالسيوم فى الألبان أفضل بكثير من امتصاصه من الخضروات الورقية والبذور.