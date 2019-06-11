شكرا لقرائتكم خبر عن العنب مضاد للأكسدة ويعزز صحة العظام ومفيد للصداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتوي العنب على مركبات الفلافونويد المضادة للأكسدة التي تقلل الضرر الذي تسببه الجذور الحرة وتبطئ التقدم في العمر.

ويعتبر العنب مصدر غنى بالعديد من المواد والفيتامينات A، C، B6 وحمض الفوليك بالإضافة إلى المعادن الضرورية مثل البوتاسيوم والكالسيوم والحديد والفوسفور والمغنيسيوم والسيلينيوم.

وكشف الموقع الطبي الأمريكي "Organicfacts"، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، أن العنب يحتوي على العديد من الفوائد السحرية، وتشمل:

علاج الربو

نظرا لقيمته العلاجية المعروفة، يستخدم العنب كعلاج للربو، لإنه يزيد من الرطوبة الموجودة في الرئتين ويقلل من الإصابة بالربو.

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يعزز صحة العظام

العنب هو مصدر رائع من المغذيات الدقيقة مثل النحاس، الحديد، والمنجنيز، والتي تعتبر مهمة في تعزيز قوة العظام، ويمكن إضافة العنب إلى النظام الغذائي الخاص بك على أساس منتظم لمنع ظهور الظروف المرتبطة بالعمر مثل مرض هشاشة العظام.

يعزز أمراض القلب

العنب يزيد من مستويات أكسيد النتريك في الدم، والذي يمنع حدوث جلطات الدم، لذلك يعتبر وسيلة فعالة لتقليل فرص الإصابة بالأزمات القلبية.

يعالج الصداع النصفي

عصير العنب هو علاج سحرى للصداع النصفي، دون خلط الماء إليه، لإنه يحتوي على الكثير من المواد المضادة للاكسدة التي يمكن أن تعالج المرض نفسه.