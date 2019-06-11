شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض هشاشة العظام أبرزها الكسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هشاشة العظام من أكثر الأمراض المنتشرة خاصة مع التقدم فى السن، ويمكن أن يصاب أى شخص به ولكن النساء أكثرعرضة للإصابة بهذا المرض، فى هذا التقرير نتعرف على اعراض هشاشة العظام، وفقاً لما ذكره موقع versusarthritis.

هشاشة العظام ما هى

ما هى هشاشة العظام؟



يتكون العظم من معادن وأملاح الكالسيوم بشكل رئيسي وترتبط ببعضها البعض بألياف الكولاجين القوية، وتحتوي عظامنا على قشرة سميكة خارجية صلبة (تسمى العظام القشرية أو المدمجة) والتي يمكن رؤيتها بسهولة على الأشعة السينية، داخل هذا هناك شبكة لينة إسفنجية من العظام لها بنية تشبه قرص العسل.

والعظام هي نسيج حي ونشط يجدد نفسه باستمرار، حيث يتم تكسير أنسجة العظم القديمة بواسطة خلايا تسمى خلايا عظمية ويتم استبدالها بمواد عظام جديدة تنتجها خلايا تسمى خلايا عظمية.

يتغير التوازن بين انهيار العظم القديم وتشكيل عظام جديدة في مراحل مختلفة من حياتنا ففي الطفولة والمراهقة، يتم تشكيل عظام جديدة بسرعة كبيرة،هذا يسمح لعظامنا أن تنمو أكبر وأقوى وتصبح أكثر كثافة و تصل كثافة العظام إلى ذروتها بحلول منتصف إلى أواخر العشرينات.

وبعد سن الأربعين، تبدأ العظام في الانهيار بشكل أسرع من استبدالها، لذلك تبدأ عظامنا ببطء في فقدان كثافتها.وهو ما يعرف بمعامل الهدم في العظام

وعندما تتأثر العظام بهشاشة العظام، تصبح الثقوب الموجودة في بنية قرص العسل أكبر وتكون الكثافة الكلية أقل، وهذا هو السبب في احتمال إصابة العظم بالكسر.

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اعراض هشاشة العظام

اعراض هشاشة العظام



-هشاشة العظام لا يوجد لها أعراض محددة، وأول علامة على احتمال إصابتك بها هي عندما تكسر عظمة أثناء السقوط أو وقوع حادث بسيط (يُعرف باسم كسر منخفض التأثير).

-من المرجح حدوث كسور في الفخذ أو العمود الفقري أو الرسغ.

-يعاني بعض الأشخاص من مشاكل في الظهرإذا أصبحت عظام العمود الفقري (الفقرات) ضعيفة وتعرف هذه باسم كسور العمود الفقري، تحدث عادة حول منتصف الظهر أو أسفل الظهر ويمكن أن تحدث دون أي إصابة.

- إذا تأثرت عدة فقرات، سيبدأ العمود الفقري في الانحناء وقد تصبح أقصر.

-في بعض الأحيان، يمكن أن تسبب كسور العمود الفقري صعوبة في التنفس بسبب وجود مساحة أقل تحت الضلوع.

-إذا كان لديك كسر في العمود الفقري، فسيكون لديك أيضًا خطر أكبر في كسر الوركين أو الرسغين.

هشاشة العظام