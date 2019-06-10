6 مميزات لتجميل الأنف بحقن "الفيلر" دون جراحة

حقن "الفيلر" لا تُسبّب مضاعفات

أصبح بإمكانك إذا كنت غير راضٍ عن شكل أنفك وتخشى العمليات الجراحيّة، تجميل الأنف من دون جراحة أو تخدير كلي، وذلك عبر حقن "الفيلر".

وقال الدكتور رامي العناني، استشاري جراحة التجميل: "إنّ استخدام حقن الفيلر لا يناسب الجميع، إذ يختلف الأمر من شخص إلى آخر، فبعض الحالات تحتاج تدخلاً جراحياً"، موضحاً أنّ مكونات هذه الحقن ليست ضارة.

وحدّد الدكتور العناني 6 مميّزات لتجميل الأنف بـ"الفيلر" وهي:

- لا يحتاج إلى تخدير مثل الجراحات.

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- عملية الحقن تستغرق نحو 10 دقائق دون أي ألم.

- استئناف الحياة الطبيعية بعد الحقن مباشرةً.

- إجراء تعديلات لمعظم تشوّهات الأنف.

- تغيير النتيجة وتنفيذ التعديلات وفق طلب المريض.

- لا توجد أي أعراض جانبية.

وأشار العناني إلى ضرورة أن يعرف المريض نوع حقن "الفيلر"، واسمها العلمي والتجاري والبلد المُصنّع لها.