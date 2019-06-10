إلى الحامل.. الأغذية الغنية بالألياف تحمي طفلكِ من هذا المرض!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وجد باحثون من النرويج مؤخرًا، أن السيدات اللاتي تتبعن حمية غنية بالألياف خلال أشهر الحمل يقللن من خطر تعرض أطفالهن للإصابة بمرض الاضطرابات الهضمية.

وقال الباحثون الذين أجروا دراسة بهذا الخصوص، إن إكثار المرأة من تناول البروكلي والفاصوليا والفواكه والبطاطا وغيرها من الأطعمة الغنية بالألياف أثناء فترة الحمل قد يساعدها على حماية أطفالها من خطر الإصابة بذلك المرض.

واتضح وفق ما أجرته الجمعية الأوروبية لطب الجهاز الهضمي عند الأطفال والتغذية من دراسات أنه ومقابل كل 10 غرامات إضافية تتناولها المرأة من الألياف يوميًا، تتناقص مخاطر إصابة أطفالهن بمرض الاضطرابات الهضمية بنسبة تصل لـ 8%.

ونوه الباحثون في السياق نفسه إلى أن مرض الاضطرابات الهضمية لا يعني فحسب أن المصابين به سوف يقضون بقية حياتهم محرومين من الخبز والمعكرونة وأي شيء مصنوع مع دقيق القمح لمنع الإسهال والغازات، بل يعني أيضا أنهم قد يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية أو سرطان الأمعاء.