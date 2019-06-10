شكرا لقرائتكم خبر عن عقار مناعى جديد يؤخر ظهور مرض السكر من النوع الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة كبيرة عن عقار جديد يستخدم لتثبيط المناعة قد يؤخر ظهور مرض السكر من النوع الأول.

ووفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فتم العثور على عقار يثبط المناعة بمستويات منخفضة ويحتوى على المادة الفعالة “Teplizumab”، يسمح للجسم بمواصلة صنع الإنسولين، وتوقف هذا عن تطور مرض السكر لمدة عامين تقريبًا.

وعلى عكس النوع الثانى من مرض السكر النوع الأول ليس له علاقة بنمط الحياة ويرتبط بدلا من ذلك بالوراثة.

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وقال البروفيسور "كيفان هيرولد" الذى قاد دراسة جامعة ييل: "داء السكر من النوع الأول يصيب العديد من الأشخاص خاصة الأطفال، وتأخير هذا المرض أمر مهم".

وأجرى الباحثون تجاربهم على 76 مريضًا، معظمهم تتراوح أعمارهم بين 8 و18 عاما، واعتبر جميعهم على درجة عالية من الخطورة لأن الأقارب يعانون من مرض السكر.

وإن علاج “teplizumab” - الذي يُعطى بالتنقيط يوميًا لمدة أسبوعين - يعمل عن طريق تجنب تدمير الخلايا المنتجة للإنسولين.

وقالت الدكتورة "إليزابيث روبرتسون" أستاذة علاج مرض السكر فى المملكة المتحدة البريطانية إن الدراسة "مثيرة بشكل لا يصدق" لأنها درست السبب الجذري لمرض يصيب 400 ألف بريطاني.

وأضافت "روبرتسون" أنه يجب أن يكون علاج لهذا المرض الفتاك الذى يدمر حياة الأطفال والكبار أيضاً.