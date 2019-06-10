- 1/2
- 2/2
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يُعَد ضغط الدم المرتفع من "الأمراض الصامتة" ويُطلق عليه "القاتل الصامت"؛ إذ يتم اكتشافه بالصدفة، ومن بين كل 3 أشخاص هناك مريض بضغط الدم، وهي نسبة مرتفعة جداً.
ولا تظهر أعراض ارتفاع ضغط الدم لدى أغلب الناس الذين يعانون منه حتى في الحالات التي تعد خطيرة؛ ما يزيد من عوامل الخطر على صحة الإنسان.
ونصح الدكتور حسام موافي، أستاذ أمراض الباطنة والقلب والحالات الحرجة في كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، بقياس الضغط كل شهرين، مؤكداً عدم وجود أي خطورة من ارتفاع الضغط ما دام المريض منتظماً في العلاج والمتابعة مع الطبيب.
الإنفوجراف التالي يوضِّح 10 ممنوعات على مريض الضغط المرتفع:
كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجراف.. 10 ممنوعات على مريض الضغط المرتفع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.