إنفوجراف.. 10 ممنوعات على مريض الضغط المرتفع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يُعَد ضغط الدم المرتفع من "الأمراض الصامتة" ويُطلق عليه "القاتل الصامت"؛ إذ يتم اكتشافه بالصدفة، ومن بين كل 3 أشخاص هناك مريض بضغط الدم، وهي نسبة مرتفعة جداً.

ولا تظهر أعراض ارتفاع ضغط الدم لدى أغلب الناس الذين يعانون منه حتى في الحالات التي تعد خطيرة؛ ما يزيد من عوامل الخطر على صحة الإنسان.

ونصح الدكتور حسام موافي، أستاذ أمراض الباطنة والقلب والحالات الحرجة في كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، بقياس الضغط كل شهرين، مؤكداً عدم وجود أي خطورة من ارتفاع الضغط ما دام المريض منتظماً في العلاج والمتابعة مع الطبيب.

الإنفوجراف التالي يوضِّح 10 ممنوعات على مريض الضغط المرتفع: