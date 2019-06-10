طريقة "عِلمية" لاستعادة حُب زوجتك واحتوائها

في العلاقات الزوجية قد يؤدي روتين الحياة وكثرة المسؤوليات والالتزامات إلى توقف الزوجين عن التحدث مع بعضهما، فيفقدان حلقات الاتصال ويصبح كل منهما يعيش في جزيرة مُنعزلة عن الآخر، ويصبحان وكأنهما لا يعرفان بعضهما.

وقد يفكر البعض أن أفضل طريقة لحل هذه المشكلة هي الذهاب لتناول العشاء في مطعم فاخر، أو الذهاب إلى رحلة، ولكن الباحثين وجدوا طريقة مثالية للوقوع في حب زوجتك مرة أخرى، والتي تتمثل في طرح مجموعة من الأسئلة عليها، وهذه الأسئلة ستساعدكما على اكتشاف نفسيكما مرة أخرى، وإعادة المياه إلى مجاريها. كل ما عليك هو الإمساك بورقة وقلم واكتب هذه الأسئلة التي لها مفعول السحر واترك الإجابات التي تحصل عليها من زوجتك تساعدك على التعرف عليها من جديد والتقرب منها، واكشفا لبعضكما المزيد من التفاصيل عن نفسيكما، بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الأسئلة سوف تساعدكما على التواصل بشغف.

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الجزء الأول

1- بإمكانك الاختيار بحرية، إذا كان بإمكانك دعوة أحد للعشاء لمن ستقدمين الدعوة؟

2- هل ترغبين في أن تكوني مشهورة؟ وفي أي مجال تريدين أن تحظي بالشهرة؟

3- قبل إجراء أي مكالمة هل تحضرين الكلام قبل قوله؟

4- ما هو تعريف اليوم المثالي من وجهة نظرك؟

5- متى كانت آخر مرة قمتِ فيها بالغناء لنفسك؟

6- إذا كنتِ قادرة على العيش حتى عامك الـ90 وتم تخييرك بين العيش في جسد فتاة في الثلاثين من عمرها أو عقلها، فأيهما تختارين؟

7- هل لديك تخيل عن الطريقة التي ستموتين بها؟

8- أخبريني بثلاث أشياء مُشتركة بيننا.

9- ما أكثر شيء تشعرين بالامتنان تجاهه؟

10- إذا كانت لديك القدرة على تغيير شيء ما في الطريقة التي تربيت بها، فما هو الشيء الذي تقومين بتغييره؟

11- في 4 دقائق فقط أخبريني بقصة حياتك مع ذكر كل التفاصيل التي تقدرين على ذكرها.

12- إذا كان بإمكانك الاستيقاظ صباحاً ولديك قدرة أو ميزة خارقة، فما هي؟

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الجزء الثاني

13- إذا كانت هناك بلورة سحرية بإمكانها إخبارك بالحقيقة بشأن نفسك، حياتك، مستقبلك أو أي شيء آخر، فما الأمر الذي تريدين معرفته؟

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14- هل هناك شيء حلمتِ بأن تقومي به منذ فترة طويلة؟ ولماذا لم تقومي به؟

15- ما هو أكبر إنجاز حققتِه في حياتك؟

16- ماذا تعني لك الصداقة؟

17- ما هي أهم ذكرياتك؟

18- ما هي أسوأ ذكرياتك؟

19- إذا عرفتِ إنك ستموتين فجأة بعد عام واحد، فما هو الشيء الذي تغيرينه في حياتك؟ ولماذا؟

20- ما هي الأدوار التي يلعبها الحب والتعلق في حياتك؟

21- أخبريني بميزة تعتبرينها جيدة بي.

22- ما هي أفضل الذكريات في طفولتك؟

23- ماذا عن علاقتك بوالدتك؟

الجزء الثالث

24- ما هي الأمور التي أقوم بها ولا ترضيك؟

25- أخبريني باللحظات المُحرجة في حياتك.

26- متى كانت آخر مرة بكيتِ فيها ولماذا؟

27- إذا علمتِ إنك ستموتين الليلة وليس لديك أي قدرة على التواصل مع أي شخص، فما هو الشيء الذي ستشعرين بالندم لأنك لم تخبري أي شخص عنه.

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